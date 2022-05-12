В Рязанской области 12 мая простились с воинами, героически погибшими на Донбассе

12 мая в Рязанской области состоялись церемонии прощания с героически погибшими в ходе специальной военной операции на Украине воинами: капитаном медицинской службы Антоном Врадием, врачом медицинского пункта 100 отдельной бригады разведки, гвардии старшим сержантом Евгением Федоровым, командиром отделения роты десантного обеспечения 137 гвардейского парашютно-десантного полка, гвардии рядовым Никитой Зиньковым, разведчиком отделения глубинной разведки 136 отдельного гвардейского разведывательного батальона 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

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Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей в Рязани и Рязанском районе.

Соболезнования семьям погибших бойцов выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.