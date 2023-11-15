В Рязанской филармонии состоится концерт к 140-летию со дня рождения Александрова

20 ноября в 19.00 в Зале камерной музыки состоится концерт Рязанского камерного хора «Посвящение Александрову», приуроченный к 140-летию со дня рождения выдающегося уроженца Рязанского края, композитора, хормейстера и дирижёра Александра Александрова.

Александр Васильевич Александров вошёл в историю отечественного музыкального искусства главным образом как автор музыки гимнов СССР и России, неповторимо-оригинальных песен и как создатель Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии (ныне — Академический дважды Краснознамённый, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова).

Его творчество не ограничивалось песенным жанром. Им созданы две оперы, несколько симфонических и камерных произведений. Особое место занимают духовные хоровые сочинения.

— На этом концерте в первую очередь хотелось бы рассказать об Александре Васильевиче как о регенте, — поделился своими наблюдениями с пресс-службой филармонии художественный руководитель Рязанского камерного хора Алексей Ракин. — Сложилась парадоксальная ситуация. В массовом понимании мы можем судить об этом выдающемся музыканте по последним восемнадцати годам его жизни, с того момента, когда он организовал Ансамбль красноармейской песни. Основная часть жизни от нас была скрыта. А ведь история уникальная: ребёнок в восемь лет покидает свой дом, уезжает в Петербург и начинает свою профессиональную деятельность в Придворной капелле. Потом, не окончив Петербургскую консерваторию и не успев поступить в Московскую консерваторию, уезжает в Тверь, где работает двенадцать лет. Затем Александров перебирается в Москву в качестве регента Храма Христа Спасителя. Это говорит о чём? О том, что его пригласили по конкурсу как одного из ведущих регентов России. Ведь в Храм Христа Спасителя не пригласят абы кого! То есть к этому времени он заслужил определённое внимание к своему духовному творчеству. Но об этом творчестве мы знаем очень мало.

В программе «Посвящение Александрову» прозвучит духовная и светская музыка автора, произведения для хора русских композиторов-современников. Уникальным событием станет исполнение двух духовных песнопений Александра Александрова — «Блажен муж» и «Разбойника благоразумнаго», — обнаруженных в частной коллекции старинных нот и восстановленных для концерта.