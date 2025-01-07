В Рязани женщина впала в кому после падения на эскалаторе

В Рязани пожилая женщина впала в кому после падения на эскалаторе в торговом центре, сообщает YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах города.

По данным СМИ, инцидент случился во вторник, 7 октября, в ТЦ «Октябрь» в Октябрьском городке. Личность пострадавшей пока не установлена, на вид ей около 70 лет.

Пенсионерку с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа на скорой помощи доставили в ОКБ.

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Подробности происшествия неизвестны, официальная информация уточняется.