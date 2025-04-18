В Рязани завершено расследование дела об убийстве во время незаконной охоты

В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми жителей региона. В зависимости от степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершённая группой лиц), частью 1 статьи 226 УК РФ (хищение оружия), а также частью 2 статьи 316 УК РФ (укрывательство особо тяжких преступлений).

По данным следствия, в феврале 2024 года на территории Можарского охотничьего хозяйства Сараевского района группа лиц, в составе которой находился заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Виталий Цыплаков, совершила незаконную охоту. Во время охоты был произведён выстрел, в результате которого погиб 48-летний мужчина. Установлено, что огнестрельное ранение причинил Виталий Цыплаков.

После случившегося, с целью сокрытия следов преступления, двое обвиняемых вывезли тело погибшего на территорию мусорной свалки и похитили его оружие.

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Материалы уголовного дела будут направлены в Сараевский районный суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.