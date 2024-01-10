В Рязани завели уголовное дело на директора школы

В Рязани после проведения совместной проверки прокуратуры и Контрольно-счётной палаты возбуждено уголовное дало в отношении директора школы, сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.
По данным ведомства, в школе был проведён капитальный ремонт стоимостью 44 млн рублей. Работы подрядчик выполнил не в полном объёме. В частности, «не установлены металлические противопожарные утеплённые двери, биметаллические секционные радиаторы, определенные локальной сметой и контрактом».
Акт приёмки выполненных работ был подписан, несмотря на недостатки.
В отношении директора школы возбуждено уголовное дело по ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Ранее Контрольно-счётная палата Рязани сообщила о выявленных недостатках при проведении капремонта в школе № 33.