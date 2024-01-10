В Рязани завели уголовное дело на директора школы

В Рязани после проведения совместной проверки прокуратуры и Контрольно-счётной палаты возбуждено уголовное дало в отношении директора школы, сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

По данным ведомства, в школе был проведён капитальный ремонт стоимостью 44 млн рублей. Работы подрядчик выполнил не в полном объёме. В частности, «не установлены металлические противопожарные утеплённые двери, биметаллические секционные радиаторы, определенные локальной сметой и контрактом».

Акт приёмки выполненных работ был подписан, несмотря на недостатки.

В отношении директора школы возбуждено уголовное дело по ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Ранее Контрольно-счётная палата Рязани сообщила о выявленных недостатках при проведении капремонта в школе № 33.

— Среди многочисленных нарушений законодательства о контрактной системе выявлены факты невыполненных Подрядчиком (ООО «ЦЕНТРСТРОЙ») и оплаченных Заказчиком (МБОУ «Школа № 33») работ на общую сумму 2 137 370 (Два миллиона сто тридцать семь тысяч триста семьдесят) рублей, — говорится в сообщении на сайте КСП.