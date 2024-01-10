Среда, 10 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

В Рязани завели уголовное дело на директора школы

7info
Фото: t.me/prokrzn
spot_img

В Рязани после проведения совместной проверки прокуратуры и Контрольно-счётной палаты возбуждено уголовное дало в отношении директора школы, сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

По данным ведомства, в школе был проведён капитальный ремонт стоимостью 44 млн рублей. Работы подрядчик выполнил не в полном объёме. В частности, «не установлены металлические противопожарные утеплённые двери, биметаллические секционные радиаторы, определенные локальной сметой и контрактом».

Акт приёмки выполненных работ был подписан, несмотря на недостатки.

В отношении директора школы возбуждено уголовное дело по ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Ранее Контрольно-счётная палата Рязани сообщила о выявленных недостатках при проведении капремонта в школе № 33.

— Среди многочисленных нарушений законодательства о контрактной системе выявлены факты невыполненных Подрядчиком (ООО «ЦЕНТРСТРОЙ») и оплаченных Заказчиком (МБОУ «Школа № 33») работ на общую сумму 2 137 370 (Два миллиона сто тридцать семь тысяч триста семьдесят) рублей, — говорится в сообщении на сайте КСП.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах