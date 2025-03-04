В Рязани задержаны преступники, обворовывавшие квартиры пенсионеров

Сотрудники полиции задержали в Рязани участников преступной группы, которая обворовывала квартиры пожилых людей под предлогом проведения бесплатных проверок оборудования. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Аферисты действовали как минимум в четырех регионах России, пока их деятельность не была пресечена оперативниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, злоумышленники использовали базу данных с адресами и телефонами пожилых людей. Они звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками организаций, обслуживающих системы водо- и газоснабжения, и предлагали провести бесплатную проверку оборудования.

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В дома к пожилым людям приезжали двое мошенников. Один из них отвлекал внимание хозяев, имитируя осмотр и тестирование техники на кухне. В это время его подельник обыскивал комнаты в поисках денег и ценных вещей.

По такой схеме было совершено не менее девяти краж на территории Рязанской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий трое подозреваемых были задержаны с помощью сотрудников Росгвардии. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские продолжают работу по выявлению всех эпизодов преступной деятельности и установлению возможных соучастников.