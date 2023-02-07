Вторник, 7 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани задержали тамбовчанина, «разгромившего двор»

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Полиция в Рязани задержала тамбовчанина, объявленного в федеральный розыск. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Жильцы домов по улице Тимакова сообщили в ОМВД по Октябрьскому району города о дебошире, устроившем погром во дворе. По словам заявителей, они проснулись в 5 утра от шума с улицы: мужчина вёл себя неадекватно и «разгромил двор».

На место прибыл ближайший автопатруль. Правоохранители задержала подозреваемого на месте. Им оказался 45-летний житель Тамбовской области. Злоумышленник пытался украсть люк колодца, часть металлического ограждения, а также повредил краску припаркованных автомобилей и личинку замка микроавтобуса «Пежо Боксер». Нарушителя доставили в полицейский отдел.

Сотрудники ППСП при проверке по информационным базам выяснили, что задержанный – ранее судимый фигурант уголовного дела о краже, расследуемого тамбовскими полицейскими. От следователей мужчина скрывался и был объявлен в федеральный розыск.

Задержанного передадут инициаторам розыска.

В Рязани задержали тамбовчанина, «разгромившего двор»
В Рязани задержали тамбовчанина, «разгромившего двор»
В Рязани задержали тамбовчанина, «разгромившего двор»
В Рязани задержали тамбовчанина, «разгромившего двор»
В Рязани задержали тамбовчанина, «разгромившего двор»

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации