В Рязани задержали тамбовчанина, «разгромившего двор»

Полиция в Рязани задержала тамбовчанина, объявленного в федеральный розыск. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Жильцы домов по улице Тимакова сообщили в ОМВД по Октябрьскому району города о дебошире, устроившем погром во дворе. По словам заявителей, они проснулись в 5 утра от шума с улицы: мужчина вёл себя неадекватно и «разгромил двор».

На место прибыл ближайший автопатруль. Правоохранители задержала подозреваемого на месте. Им оказался 45-летний житель Тамбовской области. Злоумышленник пытался украсть люк колодца, часть металлического ограждения, а также повредил краску припаркованных автомобилей и личинку замка микроавтобуса «Пежо Боксер». Нарушителя доставили в полицейский отдел.

Сотрудники ППСП при проверке по информационным базам выяснили, что задержанный – ранее судимый фигурант уголовного дела о краже, расследуемого тамбовскими полицейскими. От следователей мужчина скрывался и был объявлен в федеральный розыск.

Задержанного передадут инициаторам розыска.