В Рязани задержали афериста, который выдавал себя за отставного полковника

Полицейские задержали в Рязани 42-летнего гражданина иностранного государства, которого подозревают в мошенничестве. Он выдавал себя за отставного полковника силового ведомства.

К злоумышленнику обратилась 49-летняя рязанка с просьбой помочь ее сыну поступить в высшее учебное заведение. На него женщина вышла через знакомую. Мужчина показался ей представительным: он назвался полковником силового ведомства в отставке, а сейчас он якобы работает с некой частной военной компанией, обладает обширными связями, позволяющими решать разные жизненные вопросы. Для убедительности злоумышленник показал женщине фотографии из Сирии, которые он скачал из Интернета.

Рязанка заплатила злоумышленнику 306 тысяч рублей. В течение некоторого времени аферист обсуждал с ней детали «зачисления» в университет и запрашивал копии документов. А потом он перестал выходить на связь.

Правоохранители выяснили, что мужчина представился вымышленным именем. Он уже был судим за мошенничество. Иностранец длительное время проживал в Рязани и не имел никакого отношения к правоохранительной и военной службе.

Против афериста возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас злоумышленник находится в Центре временного содержания иностранных граждан регионального УМВД. Ведётся следствие, полицейские устанавливают дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.