В Рязани задержали 42-летнего мужчину за кражу автомобильного аккумулятора и магнитолы

Ночью 23 марта полиция Рязани задержала 42-летнего рецидивиста, подозреваемого в краже автомобильного аккумулятора и магнитолы из ВАЗ 2107 на улице Карла Маркса, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Информацию о подозрительном мужчине, который стучит по автомобилю, передал житель одного из домов.

Недалеко от указанного места, на перекрестке улиц Магистральной и Карла Маркса, полицейские остановили мужчину с украденными вещами.

Злоумышленник пытался сбыть товар, но его остановили. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.