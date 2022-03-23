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Среда, 23 марта, 2022

В Рязани задержали 42-летнего мужчину за кражу автомобильного аккумулятора и магнитолы

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В Рязани задержали 42-летнего мужчину за кражу автомобильного аккумулятора и магнитолы

Александр Ильин

Ночью 23 марта полиция Рязани задержала 42-летнего рецидивиста, подозреваемого в краже автомобильного аккумулятора и магнитолы из ВАЗ 2107 на улице Карла Маркса, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

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Информацию о подозрительном мужчине, который стучит по автомобилю, передал житель одного из домов. 

Недалеко от указанного места, на перекрестке улиц Магистральной и Карла Маркса, полицейские остановили мужчину с украденными вещами. 

Злоумышленник пытался сбыть товар, но его остановили. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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