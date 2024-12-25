В Рязани впервые провели торжественную церемонию «Имянаречения» в загсе

21 декабря ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» провело первую в Рязани торжественную церемонию «Имянаречения» для семьи Максима и Дианы Кирсановых. Об этом сообщает официальная страница учреждения ВКонтакте.

Этот день навсегда останется в памяти родителей. «Имянаречение» — это особый обряд, символизирующий начало новой жизни и сопровождающийся вручением первого официального документа, который будет сопровождать ребенка на протяжении всей его жизни.

В зале царила уникальная атмосфера, наполненная теплом, радостью и искренними эмоциями. Родители, с гордостью держащие на руках своего малыша, не могли сдержать слез счастья, осознавая всю значимость этого момента. Трогательная история выбора имени никого не оставила равнодушным!

Сотрудники загса поздравили Максима и Диану с обретением статуса многодетной семьи. У пары уже подрастают две дочери, а два месяца назад в семье появился сын.

Фото: vk.com/serviszags