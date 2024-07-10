В Рязани возобновили штрафы за неоплату парковки

За нарушение правил парковки на платных стоянках водителям снова начали выписывать штрафы. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Особенно внимательными автовладельцам стоит быть на площади Ленина, где недавно обновили дорожные знаки, а в ближайшее время завершат нанесение разметок. Нарушения фиксируются современными стационарными комплексами.

Городская администрация призывает водителей соблюдать правила пользования платными парковками и своевременно вносить плату.

Напомним, платные парковки действуют по следующим адресам: Право-Лыбедская (от Ленина до Горького), Радищева (от Право-Лыбедской до Есенина), Павлова (от Первомайского проспекта до Кудрявцева), Кудрявцева (от Павлова до Маяковского), Пожалостина (от Семинарской до Кудрявцева), Семинарская (от Каширина до Некрасова), Сенная (от Семинарской до Кольцова), Кольцова (от Сенной до Соборной), Некрасова (от Соборной до Почтовой), Николодворянская (от дома № 14 до Ленина), Полонского (от Николодворянской до Свободы), Свободы (от Чапаева до Ленина), Введенская (от Ленина до площади Мичурина), Горького (от Есенина до Право-Лыбедской), Чапаева (от Кудрявцева до Свободы), Яхонтова (от Свободы до Есенина), Бульварный переулок, Пролетарская (от Маяковского до Чапаева) и на площадях Ленина, Мичурина, им. генерала армии В.Ф.Маргелова.