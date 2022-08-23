В Рязани возложили цветы в честь 79-й годовщины победы в Курской битве

Во вторник, 23 августа, в Рязани прошло мероприятие, посвящённое 79-й годовщине победы в Курской битве.

Участники возложили цветы к мемориалы на площади Победы. В церемонии приняли участие первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, глава Рязани Татьяна Панфилова, мэр города Елена Сорокина, депутаты, представители ветеранских, общественных организаций, военного гарнизона.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших, возложили цветы к монументу.