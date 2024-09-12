Четверг, 12 сентября, 2024

В Рязани возбуждено уголовное дело о халатности при обеспечении лекарствами

Автор: Алексей Самохин

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В Рязани возбуждено уголовное дело по факту халатности при обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

11 сентября руководитель регионального Следкома Владимир Никешкин провёл личный приём граждан. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность).

По предварительным данным, должностные лица министерства здравоохранения региона не принимали надлежащих мер по обеспечению льготной категории граждан, страдающих соответствующими заболеваниями, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в период с января 2023 года по сентябрь 2024 года.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств.

Отметим, что это не единственное уголовное дело в Рязанской области, о котором стало известно 11 сентября. Дело заведено после гибели двух мужчин от отравления угарным газом на улице Поселковой в посёлке Строитель. 

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