В Рязани водителей маршруток, не останавливающихся у бывшего кинотеатра «Родина», будут штрафовать

Водителям рязанских маршруток, которые не останавливаются у здания бывшего кинотеатра «Родина», будут выписывать штрафы, заявил начальник управления транспорта мэрии города Вениамин Синяков во время прямого эфира 24 декабря.

Чиновник отметил, что там должен останавливать любой общественный транспорт Рязани — тот, что едет по улице Ленина и тот, что поворачивает на улицу Свободы.

Синяков заявил, что если пассажир стал свидетелем подобного нарушения, необходимо прислать уведомление с номером маршрутного такси.

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Ранее сообщалось, что в январе в Рязани стоимость проезда по карте «УмКА» станет дешевле на 1 рубль.