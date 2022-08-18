В Рязани водитель маршрутки поехал, когда из салона выходила женщина с ребёнком

Пользователи ВКонтакте сообщили об очередном инциденте с маршруткой в Рязани. Пост опубликовала группа «Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР».

Рязанец написал, что могли пострадать его жена и 5-летняя дочь. На площади Победы 17 августа водитель маршрутки № 88 начал движение, не убедившись в безопасности пассажиров.

— Мужчина перед ними успел выйти и сразу за ним жена сделала шаг в дверь ведя за руку дочку. Она уже шагала с последней ступеньки на тротуар. В этот момент маршрутчик не глядя начал трогался одновременно закрывая дверь, — описал ситуацию рязанец.

Женщине пришлось буквально на ходу забирать ребёнка из маршрутки. К счастью, травм они не получили.

Автор сообщения напомнил о ЧП на Михайловском шоссе, когда под колёса автобуса попала женщина. Через некоторое время пострадавшая скончалась в больнице.