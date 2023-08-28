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В Рязани вновь эвакуировали ТРЦ «Малина»

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Фото: телеграмм-канал «аТипичаня Рязань – 2»

Вечером 28 августа в Рязани эвакуировали ТРЦ «Малина».

Сообщение об этом появилось в телеграмм-канале «аТипичаня Рязань – 2».

Официальных данных о причинах эвакуации нет.            

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