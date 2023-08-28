В Рязани вновь эвакуировали ТРЦ «Малина»

Два сына больше месяца устраивали вечеринки в московской квартире рядом с телом мертвого отца, сообщил телеграм-канал SHOT. По предварительной информации, 84-летний мужчина ушел из жизни от естественных причин. «Мужчина скончался, но его отпрысков это никак не смущало», – говорится в публикации. Забили тревогу соседи, которые почувствовали странный запах из квартиры,...