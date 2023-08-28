В Рязани вновь эвакуировали ТРЦ «Малина»

Два сына больше месяца устраивали вечеринки в московской квартире рядом с телом мертвого отца, сообщил телеграм-канал SHOT.
По предварительной информации, 84-летний мужчина ушел из жизни от естественных причин.
«Мужчина скончался, но его отпрысков это никак не смущало», – говорится в публикации.
Забили тревогу соседи, которые почувствовали странный запах из квартиры,...
Издание Myslo опубликовало видео момента смертельной аварии в районе пересечения улиц Фрунзе и Революции в Туле.
На кадрах видно, как 78-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai остановился, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент слева от происходящего на дорогу упал мужчина. Вскоре автомобилист продолжил движение и наехал на лежавшего туляка.
Предположительно,...