Понедельник, 29 августа, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани в седьмой раз прошёл собачий фестиваль «Вестик-Фестик»

Монопородная встреча собак вест хайленд уайт терьеров «Вестик-Фестик» прошла в рязанском Мемориальном парке.

Встречи собачек этой достаточно редкой породы организовываются уже в седьмой раз.

По словам организатора фестиваля Дмитрия Беляева, решено встречаться каждую последнюю субботу лета и зимы.

Дмитрий Беляев: «Никаких взносов за участие у нас нет, всё это на энтузиазме и любви к вестикам. Ну и спасибо нашим партнёрам за призы на конкурсы, в частности магазину «ЗооВетМаркет» на Маяковского. В последнее время, кстати, сами хозяева даже готовят свои неожиданные призы. Например, сегодня одна хозяйка сделала всем магниты с вестиками, а другая сшила подушку с изображением нашей породы»

В этот раз милые терьеры соревновались в конкурсе «Самый умный вестик». Чемпионом стал житель Полян вест хайленд Джонни, выполнивший больше всех команд своего хозяина – аж 18! Главным и самым весёлым событием этого «Вестик-Фестика» стал масс-старт, в котором собачки одновременно бежали к своим хозяевам. Быстрее всех пробежала красотка Жу-Жу.

В Рязани в седьмой раз прошёл собачий фестиваль «Вестик-Фестик»
В Рязани в седьмой раз прошёл собачий фестиваль «Вестик-Фестик»
В Рязани в седьмой раз прошёл собачий фестиваль «Вестик-Фестик»
В Рязани в седьмой раз прошёл собачий фестиваль «Вестик-Фестик»
В Рязани в седьмой раз прошёл собачий фестиваль «Вестик-Фестик»
В Рязани в седьмой раз прошёл собачий фестиваль «Вестик-Фестик»
В Рязани в седьмой раз прошёл собачий фестиваль «Вестик-Фестик»
В Рязани в седьмой раз прошёл собачий фестиваль «Вестик-Фестик»
В Рязани в седьмой раз прошёл собачий фестиваль «Вестик-Фестик»
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