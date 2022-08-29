В Рязани в седьмой раз прошёл собачий фестиваль «Вестик-Фестик»

Дмитрий Беляев: «Никаких взносов за участие у нас нет, всё это на энтузиазме и любви к вестикам. Ну и спасибо нашим партнёрам за призы на конкурсы, в частности магазину «ЗооВетМаркет» на Маяковского. В последнее время, кстати, сами хозяева даже готовят свои неожиданные призы. Например, сегодня одна хозяйка сделала всем магниты с вестиками, а другая сшила подушку с изображением нашей породы»