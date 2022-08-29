В Рязани в седьмой раз прошёл собачий фестиваль «Вестик-Фестик»

Монопородная встреча собак вест хайленд уайт терьеров «Вестик-Фестик» прошла в рязанском Мемориальном парке.
Встречи собачек этой достаточно редкой породы организовываются уже в седьмой раз.
По словам организатора фестиваля Дмитрия Беляева, решено встречаться каждую последнюю субботу лета и зимы.
В этот раз милые терьеры соревновались в конкурсе «Самый умный вестик». Чемпионом стал житель Полян вест хайленд Джонни, выполнивший больше всех команд своего хозяина – аж 18! Главным и самым весёлым событием этого «Вестик-Фестика» стал масс-старт, в котором собачки одновременно бежали к своим хозяевам. Быстрее всех пробежала красотка Жу-Жу.