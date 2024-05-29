В Рязани устранили засор в канализации на на перекрестке улиц Островского и Полетаева

В Рязани на перекрестке улиц Островского и Полетаева устранили засор. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Рязани.

Ранее местные жители пожаловались в соцсетях, что на этом участке дороги бьет «фонтан» нечистот.

Сообщается, что работы выполняли специалисты МП «Водоканал города Рязани». Сейчас они промывают системы канализации и очистки смотровых колодцев. После этого они отмоют асфальт.

Также сотрудники предприятия сообщили, что завершаются работы на улице Кальная, где провели массовую промывку системы водоснабжения, из-за чего произошла утечка чистой воды из пожарного гидранта.