Среда, 29 мая, 2024

В Рязани устранили засор в канализации на на перекрестке улиц Островского и Полетаева

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

В Рязани на перекрестке улиц Островского и Полетаева устранили засор. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Рязани.

Ранее местные жители пожаловались в соцсетях, что на этом участке дороги бьет «фонтан» нечистот.

Сообщается, что работы выполняли специалисты МП «Водоканал города Рязани». Сейчас они промывают системы канализации и очистки смотровых колодцев. После этого они отмоют асфальт.  

Также сотрудники предприятия сообщили, что завершаются работы на улице Кальная, где провели массовую промывку системы водоснабжения, из-за чего произошла утечка чистой воды из пожарного гидранта. 

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