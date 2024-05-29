В Рязани прорвало канализацию. Об этом сообщили подписчики паблика Rzn life.

Автор поста пишет, что «фонтан» бьет на перекрестке улиц Островского и Полетаева.

«Со вчерашнего вечера. Запах соответствующий», — говорится в посте.