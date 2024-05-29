Среда, 29 мая, 2024

В Рязани прорвало канализацию

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/rzn_life_vk

В Рязани прорвало канализацию. Об этом сообщили подписчики паблика Rzn life.

Автор поста пишет, что «фонтан» бьет на перекрестке улиц Островского и Полетаева.

«Со вчерашнего вечера. Запах соответствующий», — говорится в посте.

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