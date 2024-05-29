В Рязани прорвало канализацию. Об этом сообщили подписчики паблика Rzn life.
Автор поста пишет, что «фонтан» бьет на перекрестке улиц Островского и Полетаева.
«Со вчерашнего вечера. Запах соответствующий», — говорится в посте.
В Рязани прорвало канализацию. Об этом сообщили подписчики паблика Rzn life.
Автор поста пишет, что «фонтан» бьет на перекрестке улиц Островского и Полетаева.
«Со вчерашнего вечера. Запах соответствующий», — говорится в посте.
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