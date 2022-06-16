В Рязани уничтожили почти 70 кг наркотиков

Полицейские отправили в огонь около 15 килограммов «синтетики» и свыше 53 килограммов наркотических веществ растительного происхождения, – сообщает областное МВД.

Сотрудники Управления наркоконтроля по Рязанской области провели плановое мероприятие, уничтожив партию запрещённых веществ весом более 68 килограммов.

Эти вещества были изъяты при досмотрах автотранспорта, личных досмотрах задержанных, при обысках и на местах происшествий. Наркотики были вещдоками по уголовным делам, судебные решения по которым уже приняты. Обвиняемые получили наказание по закону.

В процедуре уничтожения наркотиков участвовала, согласно закону, комиссия из представителей УМВД, Минздрава и Министерства природопользования Рязанской области.

Отряд спецназначения «Гром» сопроводил запрещённые вещества на одно из промышленных предприятий Рязани, где наркотики были сожжены в плавильной печи.