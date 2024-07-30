В Рязани участники СВО встретились с кадетами и активистами

В преддверии Дня ВДВ в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» военнослужащие 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды полка встретились с кадетами школы № 58 г. Рязани, активистами лагеря «Пламенный» и «Патриотцентра».

Ребятам рассказали об устройстве и назначении парашютов Д-10 и З-5. Военные показали, как правильно складывать парашют, рассказали, кто за это отвечает и сколько времени потребуется для того, чтобы подготовить парашют для прыжка.

После завершения укладки парашюта прошел «Урок мужества». С детьми общались побывавший в Сирии участник СВО ефрейтор Сергей Зубков и участник СВО, гвардии старший сержант Дмитрий Перекатов.

Сергей Зубков рассказал, что он из семьи военных. Его папа служил в десантном училище. Выбор жизненного пути сделан в раннем детстве — Сергей отслужил срочную службу, а потом подписал контракт и связал свою жизнь с ВДВ.

За плечами Сергея около 30 прыжков с парашютом. По словам военного, считать их не принято, поэтому количество — примерное.

— Запоминается больше второй прыжок. Ты уже знаешь, что тебя ждет. Знаешь, что надо сделать шаг. Страшно каждый раз. Между прыжками проходит время и получается, что снова — практически, как впервые, — рассказал Сергей.

За участие в СВО Сергей был награжден Медалью Жукова. О своей награде он говорит вскользь, не распространяясь, отмечая, что получил ее «за ранение».

— Очень много поддержки в зоне СВО получаем от малышей и школьников, которые пишут нам письма. Они приходят в посылках, с гуманитарной помощью. Перечитываем их, носим в карманах. Привез домой целую пачку на память, — не скрывает эмоций Сергей. — В одну из посылок жена положила тигренка — любимую игрушку младшей дочери. Когда появилась возможность связаться с семьей, дочь спросила — получил ли я игрушку и попросила привезти ее обратно. Просьбу дочери я выполнил.

Вернулся домой и Дмитрий. Он признался, что после участия в СВО больше не может смотреть фильмы на военную тематику.

— В фильмах все просто и понятно, местами красиво. А там… По-всякому. И передвигались под обстрелами, и без воды сидели, и не спали сутками. Но когда там находишься, не думаешь ни о чем, отдаешься полностью, — рассказал Дмитрий.

И все же и там были свои радости — Сергей и Дмитрий с удовольствием вспоминали, как готовили шашлык и омлет из домашних яиц.

На память о встрече заместитель руководителя Штаба Елена Строилова вручила Сергею и Дмитрию брелоки с Мишкой-десантником, являющимся символом Штаба. Завершился «Урок мужества» общим фото.