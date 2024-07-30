В Рязани участники СВО встретились с кадетами и активистами

В преддверии Дня ВДВ в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» военнослужащие 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды полка встретились с кадетами школы № 58 г. Рязани, активистами лагеря «Пламенный» и «Патриотцентра».
Ребятам рассказали об устройстве и назначении парашютов Д-10 и З-5. Военные показали, как правильно складывать парашют, рассказали, кто за это отвечает и сколько времени потребуется для того, чтобы подготовить парашют для прыжка.
После завершения укладки парашюта прошел «Урок мужества». С детьми общались побывавший в Сирии участник СВО ефрейтор Сергей Зубков и участник СВО, гвардии старший сержант Дмитрий Перекатов.
Сергей Зубков рассказал, что он из семьи военных. Его папа служил в десантном училище. Выбор жизненного пути сделан в раннем детстве — Сергей отслужил срочную службу, а потом подписал контракт и связал свою жизнь с ВДВ.
За плечами Сергея около 30 прыжков с парашютом. По словам военного, считать их не принято, поэтому количество — примерное.
За участие в СВО Сергей был награжден Медалью Жукова. О своей награде он говорит вскользь, не распространяясь, отмечая, что получил ее «за ранение».
Вернулся домой и Дмитрий. Он признался, что после участия в СВО больше не может смотреть фильмы на военную тематику.
И все же и там были свои радости — Сергей и Дмитрий с удовольствием вспоминали, как готовили шашлык и омлет из домашних яиц.
На память о встрече заместитель руководителя Штаба Елена Строилова вручила Сергею и Дмитрию брелоки с Мишкой-десантником, являющимся символом Штаба. Завершился «Урок мужества» общим фото.