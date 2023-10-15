В Рязани торжественно открыли скульптурную композицию, посвящённую педагогам

15 октября в Рязани торжественно открыли скульптурную композицию, посвящённую педагогической профессии. Её установили в Педагогическом сквере, открытие скульптуры приурочили к завершению первого этапа благоустройства общественного пространства.

На мероприятии присутствовали губернатор Рязанской области Павел Малков, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, и. о. главы администрации Рязани Виталий Артёмов, заслуженные учителя, участники педагогического форума, а также ученики школ и студенты. С торжественной речью перед присутствующими выступил глава региона:

— Сегодня мы с вами открываем композицию, посвящённую учителю. Это важнейшая, ключевая профессия. В жизни каждого из нас есть свои учителя, — обратил внимание Павел Малков.

Он отметил, что работа над скульптурной композицией велась очень серьёзная. Её автор — скульптор Олег Седов. Перед ним стояла задача — сделать памятник с душой, который символизирует нелёгкий, но благородный педагогический труд.

Отметим, что в ближайшее время благоустройство Педагогического сквера продолжится. Также будет отремонтировано здание управления образования и молодёжной политики Рязани.