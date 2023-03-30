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Четверг, 30 марта, 2023
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В Рязани суд оштрафовал гражданина за шесть плакатов с дискредитацией ВС РФ

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Октябрьский районный суд Рязани признал гражданина О. виновным в дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщил официальный сайт суда.

22 февраля 2023 года мужчина развесил в Рязани 6 плакатов, в которых призвал «называть вещи своими именами». Признаков деяния, попадающего под уголовное наказание, в его действиях суд не усмотрел, наказание вынесено по административной статье.

Мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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