В Рязани спилили еще 22 аварийных дерева

В Рязани спилили 22 аварийных дерева – в основном, клены и ясени, сообщает пресс-служба администрации города.

Деревья были убраны с улиц Право-Лыбедской, Крупской, Луговой, Маяковского, Солнечной, Новоселов, Михайловское шоссе, а также в ЦПКиО и Новопавловской роще. 66 кубических метров древесных отходов были переданы на переработку.

Отмечается, что дирекция благоустройства проводит валку только тех деревьев, которые комиссия признала аварийными.

Также сообщается, что на следующей неделе спилят и обрежут аварийные деревья в Солотче, а также на улицах Мехзавода, Черновицкая, Садовая, Чкалова, Весенняя, Островского, Гагарина, Ленинского Комсомола, Керамзавода, Гоголя, Толстого, Телевизионная, Есенина, Введенская, Чернышевского, Новоселковская, Ленина, на перекрестке улиц Дзержинского и Гагарина и на перекрестке улиц Радищева и Введенской.