Среда, 4 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

 В Рязани состоится Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» 

7info7

С 5 по 7 октября в Рязанской области пройдет Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир». Он объединит профессионалов книжной отрасли, специалистов сфер науки, культуры и образования, всех любителей книги из регионов России и стран ближнего зарубежья.

Организаторы фестиваля: Правительство Рязанской области, министерство культуры Рязанской области, министерство территориальной политики Рязанской области, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького совместно с Российским книжным союзом, Ассоциацией книгоиздателей России, Общественной палатой Рязанской области и Рязанским библиотечным обществом. «Читающий мир» финансируется Правительством Рязанской области в рамках государственной программы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества».

Всего на площадке Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького пройдет более 80 мероприятий для детей и взрослых. Более 300 событий фестиваля состоится в муниципальных районах Рязанской области.

В Год педагога и наставника мероприятия «Читающего мира» будут направлены на повышение престижа профессии учителя, сохранение и приумножение лучших педагогических традиций, духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также на продвижение книги, чтения, национальных литератур и языков.

.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах