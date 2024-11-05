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В Рязани собрали и отправили школьные принадлежности для херсонских учеников

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Алексей Самохин

С 10 октября по 1 ноября на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязани проходил сбор образовательных материалов и канцелярских принадлежностей для дошкольных и общеобразовательных учреждений Херсонской области, объявленный Молодёжным парламентом при Рязанской областной Думе.

Сегодня гуманитарный груз был отправлен в Херсонскую область. Были собраны учебники, дидактические материалы, канцелярские товары, игрушки, обучающие игры и художественная литература.

В сборе приняли участие все муниципалитеты Рязанской области, депутаты Рязанской областной и городской Думы, образовательные организации и учреждения культуры, неравнодушные граждане.

— Спасибо всем за помощь. Надеемся, что такие акции будут проходить на регулярной основе, — подчеркнула заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» Елена Строилова.

В Рязани собрали и отправили школьные принадлежности для херсонских учеников
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