В Рязани собрали и отправили школьные принадлежности для херсонских учеников

С 10 октября по 1 ноября на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязани проходил сбор образовательных материалов и канцелярских принадлежностей для дошкольных и общеобразовательных учреждений Херсонской области, объявленный Молодёжным парламентом при Рязанской областной Думе.

Сегодня гуманитарный груз был отправлен в Херсонскую область. Были собраны учебники, дидактические материалы, канцелярские товары, игрушки, обучающие игры и художественная литература.

В сборе приняли участие все муниципалитеты Рязанской области, депутаты Рязанской областной и городской Думы, образовательные организации и учреждения культуры, неравнодушные граждане.