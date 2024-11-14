В Рязани шесть иностранцев выразили готовность служить в ВС РФ

Военные следователи продолжают напоминать новым гражданам России о необходимости встать на воинский учет. В рамках очередного рейда, который провели сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками местного военкомата и полицией, проверили 19 человек иностранных и натурализованных граждан. Четыре человека доставлены в военкоматы для постановки на учет.

Шесть иностранцев выразили желание заключить контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах России. В ходе рейда проверялись различные объекты, включая оптовую 5-ю базу и строительные площадки Рязани.

С начала 2024 года благодаря совместной работе военных следователей и комиссариатов на воинский учет поставили более 700 натурализованных граждан, 500 иностранных граждан заключили контракты на службу в российской армии.