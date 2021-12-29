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Среда, 29 декабря, 2021
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В Рязани с 12 января изменится путь следования маршруток №82 и №49

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

С 12 января в Рязани изменят путь следования автобусов маршрута №82М2, №49М2, сообщает пресс-служба горадминистрации. 

Маршрутки №82 от конечного остановочного пункта «Октябрьский городок» проследуют по улицам Чкалова, Высоковольтной, Дзержинского, Татарской (Горбатый мост), Маяковского, Есенина, Касимовскому шоссе, Большой, до микрорайона №1 Дашково-Песочни.

Движение автобусов маршрута №49М2 на участке между остановочными пунктами «улица Чкалова» — «Дом художника» будет осуществляться по улице Вокзальной в прямом и обратном направлении. 

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Уточняется, что анонсированные ранее изменения маршрутов №№33М2, 65М2, 88М2 с января 2022 года пока внесены не будут.

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