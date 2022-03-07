В Рязани резко похолодает

Синоптики предупреждают о резком похолодании, сообщил сайт администрации Рязани.

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В ряде регионов, включая Центральную Россию, ультраполярное вторжение вызовет сильные морозы. Температура в Рязани и области по прогнозам специалистов может опуститься на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

8 марта в городе облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11…-6°С, днём -7…-2°С.

В ночь на среду похолодает сильнее — до — 12… -14 градусов. А в четверг и пятницу ночные температуры достигнут -16… -18 градусов.

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В связи с прогнозируемым понижением температуры администрация Рязани просит жителей областного центра быть внимательными, одеваться теплее и избегать переохлаждения. Пешеходам также следует быть осторожными на дорогах, а водителям — соблюдать ПДД.