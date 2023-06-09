В Рязани решают проблему уличного освещения на дороге у НИТИ

— Светильники на участке автодороги по проезду Яблочкова от ул. Циолковского до ул. Зубковой изначально были установлены при строительстве ТД «НИТИ» и находятся в их зоне ответственности. Городского освещения на данный момент на этом участке нет.

Планируем строительство собственных сетей на этом участке, уже разработана проектная документация, планируем её реализовать при получении целевого финансирования, — говорится в сообщении мэрии.