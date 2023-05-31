В Рязани ремонтируют детские поликлиники

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения продолжаются мероприятия по совершенствованию инфраструктуры в детских медицинских организациях. За прошедший период отремонтировано 17 педиатрических подразделений в Рязанской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В этом году в Городской детской поликлинике № 6 города Рязани выполнен капитальный ремонт поликлинического отделения. В частности, отремонтировано крыльцо и построен пандус, покрашен и утеплён фасад, выложена тротуарная плитка у нового крыльца. Выполнены внутренние работы: покраска стен, потолка, замена полов и дверей. Запланирована поставка 9 единиц медицинского оборудования.

«Уже получили цифровой рентгеновский аппарат, воздушный стерилизатор, УЗИ-аппарат для исследования сердца и сосудов, тонометр внутриглазного давления», — уточнила главный врач ГД № 6 Ольга Николаева.

Продолжается капитальный ремонт Городской детской поликлиники № 3. Запланирована поставка 4 единиц медицинского оборудования.