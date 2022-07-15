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В Рязани разыскивают подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней

В Рязани разыскивают мужчину, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Преступление было совершено в центре города 4 июня 2021 года примерно в 13.20. Место совершения преступления – улица Ленина, рядом с домом 55.

Сейчас правоохранители проводят масштабный комплекс розыскных мероприятий, их цель – установить личность злоумышленника и задержать его. По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело.

Граждан, знающих что-либо о личности разыскиваемого и его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 02 (102), 8-910-906-11-41.

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