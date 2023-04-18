В Рязани разработана концепция комплексного развития Мервино

Помощник президента РФ Максим Орешкин, первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин и губернатор Рязанской области Павел Малков осмотрели площадку под строительство флагманской школы в Мервино.
Делегация побывала на месте будущего строительства после совещания по реализации пилотного проекта.
Как отметил глава региона, разработана концепция комплексного развития микрорайона Мервино.
Губернатор подчеркнул важность грамотного проектирования застройки с учётом потребностей жителей, чтобы обеспечить высокий уровень комфорта.
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