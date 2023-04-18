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Вторник, 18 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани разработана концепция комплексного развития Мервино

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Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте

Помощник президента РФ Максим Орешкин, первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин и губернатор Рязанской области Павел Малков осмотрели площадку под строительство флагманской школы в Мервино.

Делегация побывала на месте будущего строительства после совещания по реализации пилотного проекта.

Как отметил глава региона, разработана концепция комплексного развития микрорайона Мервино.

Павел Малков: «Флагманская школа станет одной из точек притяжения этой части города. Вокруг неё будет выстраиваться архитектура микрорайона. Создадим здесь полноценную инфраструктуру, включающую соцучреждения и общественные пространства для отдыха и прогулок»

Губернатор подчеркнул важность грамотного проектирования застройки с учётом потребностей жителей, чтобы обеспечить высокий уровень комфорта.

В Рязани разработана концепция комплексного развития Мервино
В Рязани разработана концепция комплексного развития Мервино

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