В Рязани разработана концепция комплексного развития Мервино

Павел Малков: «Флагманская школа станет одной из точек притяжения этой части города. Вокруг неё будет выстраиваться архитектура микрорайона. Создадим здесь полноценную инфраструктуру, включающую соцучреждения и общественные пространства для отдыха и прогулок»