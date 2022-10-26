В Рязани прошло тренировочное пожарно-тактическое учение МЧС

25 октября сотрудники ГУ МЧС по Рязанской области провели тренировочное пожарно-тактическое учение в здании общежития Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

По замыслу, условное возгорание произошло на втором этаже здания общежития. Очевидцы сообщили, что из окон 3-го и 4-го этажей зовут на помощь люди, отрезанные от путей эвакуации. На место выехали пожарные расчёты и служба пожаротушения. По прибытии условному пожару присвоили второй ранг сложности.

Начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник внутренней службы Андрей Анисин рассказал, что первоочередная задача на любом пожаре – спасение пострадавшего.

Андрей Анисин: «В ходе учений пожарные подразделения спасли троих условных пострадавших. Их спустили с верхних этажей здания с помощью автолестниц и доставили в безопасную зону»

Учения проводились для проверки боеготовности подразделений пожарной охраны, уровня подготовки пожарной техники и начальствующего состава. Задействовали 42 человека личного состава и 9 единиц техники.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram