В Рязани прошёл концерт Сводного хора «Русь бессмертная, изначальная»

В Рязанской области в День славянской письменности и культуры состоялся концерт Сводного хора «Русь бессмертная, изначальная». От имени губернатора Павла Малкова всех приветствовал заместитель председателя правительства региона Валентин Завалев.

В музыкальном празднике, который состоялся при поддержке правительства региона, приняли участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр, государственный академический русский народный хор им. Е. Г. Попова, профессиональные и самодеятельные хоровые коллективы и солисты, инструментальные и вокальные ансамбли Рязанской области. Всего в выступлении Сводного хора на площадке перед зданием областной филармонии участвовало более 900 исполнителей.

Поздравляя собравшихся, Валентин Завалев отметил:

«Эти праздники возвращают нас к истокам, многовековым традициям и ценностям. Наша обязанность — хранить славную историю, культурное и духовное достояние нашего великого народа, беречь чистоту родного языка. Память о прошлом помогает воспитывать в молодежи чувство патриотизма, укреплять дружбу и единство народа. Мы будем передавать все это из поколения в поколение».

По традиции начало концерта было посвящено святым Кириллу и Мефодию. В дань уважения к православному празднику сводный хор Рязанской области исполнил гимн основателям славянской письменности. Прозвучали произведения русской духовной музыки.

В концертную программу были включены лучшие песенные произведения отечественных композиторов. Самый большой хоровой коллектив региона и рязанские солисты исполнили популярные песни Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Владимира Шаинского, Давида Тухманова, Юрия Антонова, Владимира Мигули и других авторов.