В Рязани прошел круглый стол, приуроченный к годовщине гибели Героя Советского Союза и Национального героя Италии Федора Полетаева

2 февраля 2023 года отмечается 78-я годовщина гибели и подвига Героя Советского Союза, Национального героя Италии Федора Андриановича Полетаева.

В этот день в Италии традиционно у монумента на месте гибели в поселке Канталупо-Лигури и месте захоронения «Поле Славы» кладбища Стальено с участием представителей муниципалитетов Генуи, Алессандрии и других городов Италии, а также генеральных консульств РФ в Генуе и Милане проходят манифестации в честь его подвига. Также в этом году исполняется 76 лет награждения Полетаева Золотой медалью «За воинскую доблесть» и 61 год со дня присвоения ему звания Герой Советского Союза.

В Рязани в памятный день прошла церемония возложения цветов к памятнику Герою на одноименной улице. Также 2 февраля состоялась международная видеоконференция «Народы СССР и стран Европы в борьбе с нацифашизмом в период Второй мировой войны», приуроченная к 78-й годовщине гибели и подвига Героя Советского Союза, Национального героя Италии Федора Полетаева.

В конференции приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава городской администрации Елена Сорокина, внук Героя Федор Полетаев, генеральный консул Российской Федерации в Генуе Мария Ведринская, глава ассоциации RYALGE Алессандрия Мара Энрика Сканьи, мэр муниципалитета Канталупо-Лигуре Пьерлуиджи Дебенедетти, а также историки и деятели культуры, посвятившие свои научные и творческие работы теме Сопротивления в годы Второй мировой войны.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась глава администрации города Рязани Елена Сорокина.

«За свою короткую жизнь, всего 35 лет, Федор Полетаев стал легендой, человеком, заслужившим высочайшее звание Героя в двух странах. Он несколько месяцев не дожил до Победы, но сделал все, чтобы ее приблизить. Спустя почти 80 лет после своей гибели, Федор Полетаев продолжает памятью о себе связывать Россию и Италию, объединяя народы. Сегодня это особенно важно. Наша дружба и партнерство остаются неизменными долгие годы. Уверена, что и в дальнейшем мы продолжим плодотворное сотрудничество и будем поддерживать мир, ради которого Федор Полетаев отдал свою жизнь», – отметила Елена Сорокина.

В ответном слове генеральный консул РФ в Генуе Мария Ведринская рассказала о памятных мероприятиях, приуроченных к годовщине гибели Федора Полетаева, которые прошли сегодня в Канталупо-Лигуре.