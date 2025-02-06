В Рязани проработают вопрос ремонта дороги в Недостоеве. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанская область».

Речь идет об участке, связывающем улицу Княжье Поле в Семчине и улицу Сельских Строителей в Недостоеве. Для местных жителей этот участок — короткий путь, которым в основном пользуются ученики школы № 70, воспитанники детского сада № 135 и детской школы искусств. Длина обходной асфальтированной дороги — 4 км.

Жители Недостоева пожаловались на качество вышеуказанного участка дороги. Из-за оттепели и работы строительной техники дорога пришла в негодность. Проблему озвучила руководитель ЦУР Рязанской области Елена Королёва на заседании правительства.

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Глава администрации города Виталий Артёмов отметил, что этот участок дороги находится в частной собственности у застройщика. Именно владелец и должен следить за его состоянием.

«Мы поговорим с ним по поводу ремонта, когда наступят благоприятные погодные условия», — подчеркнул Артёмов.

Губернатор Павел Малков поручил решить эту ситуацию.