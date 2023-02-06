В Рязани пройдёт фестиваль народных искусств национальных культур

19 февраля в ДК «Приокский» в Рязани состоится открытый фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан». Мероприятие познакомит горожан с традиционной народной культурой разных национальностей, проживающих в Рязани и области.

Участниками фестиваля могут стать творческие коллективы и отдельные исполнители национальных общественных организаций, муниципальных образований, студий, музыкальных обществ, средних и высших учебных учреждений, а также независимые творческие коллективы и исполнители.

Все участники получат дипломы и памятные сувениры.

Для участия в фестивале нужно подать заявку по установленной форме на электронную почту до 10 февраля.

Дополнительная информация о мероприятии размещена на сайте ДК «Приокский» в разделе «Проекты».

Возрастное ограничение 6+