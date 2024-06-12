В Рязани проходят рейды по городским пляжам

В Рязани с начала пляжного сезона регулярно проходят рейды по необорудованным местам отдыха в прибрежных зонах. Их проводят сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Специалисты ГОЧС проводят с отдыхающими разъяснительные беседы о соблюдении правил безопасности при отдыхе на воде и рекомендуют посещать только проверенные, оборудованные места.

В Рязани в этом году для отдыха оборудовали пять пляжей: на Борковских карьерах №1, №2, №3, на реке Старица и Ореховом озере. Здесь есть спасательные посты, медицинские пункты, пляжное и санитарно-гигиеническое оборудование.

Сообщается, что подобные рейды будут проводить на постоянной основе.