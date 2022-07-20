В Рязани продолжаются опиловка и вывоз аварийных деревьев.

На улице Баженова Дирекция благоустройства накануне спилила 11 ясеней, признанных аварийными. Об этом говорится на сайте городской мэрии.

На переработку вывезли приблизительно 20 кубометров отходов древесины с улиц Скоморошинская, Соборная, Чернышевского, Халтурина и Новосёлов.

Ликвидация последствий непогоды идёт в городе каждый день. Упавшие на пешеходные зоны деревья спиливают и вывозят.

Принимаются заявки, поступающие через платформу обратной связи, диспетчерскую МБУ «ДБГ» на номер 70-12-93, а также через соцсети.