В Рязани прикрыли наркопритон на улице Поселковой

В Рязани полиция пресекла деятельность наркопритона в квартире дома на улице Поселковой, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Хозяина жилища — 56-летнего местного жителя — задержали. Оперативники установили, что он собирал у себя дома компанию людей для употребления синтетических наркотиков.

При обследовании помещения были изъяты предметы, используемые для употребления запрещённых веществ.

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Возбуждено уголовное дело ч.1 ст.232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств), по которой грозит до 4 лет лишения свободы.