В Рязани поздравили с 91-летием активистку Совета ветеранов Марию Бокарёву

Активистке Совета ветеранов Железнодорожного района Рязани Марии Бокаревой исполнился 91 год. Именинницу поздравили депутаты Рязанской городской думы Эвелина Волкова и Денис Милюков.

Мария Степановна всю жизнь посвятила работе в школе и воспитанию подрастающего поколения. И на заслуженном отдыхе она занимает активную жизненную позицию. Мария Бокарева занимается патриотическим воспитанием молодёжи, защитой интересов людей старшего поколения и заботой о ветеранах Великой Отечественной войны.

Эвелина Волкова порадовалась активности и энергии Марии Степановны, — говорится на сайте Рязанской городской думы.

Эвелина Волкова: «Нашему молодому поколению стоит равняться именно на таких людей»

Имениннице пожелали долгих лет жизни, крепкого здоровья и бодрости духа.