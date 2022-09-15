Четверг, 15 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани поздравили с 91-летием активистку Совета ветеранов Марию Бокарёву

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Фото с сайта Рязанской городской думы

Активистке Совета ветеранов Железнодорожного района Рязани Марии Бокаревой исполнился 91 год. Именинницу поздравили депутаты Рязанской городской думы Эвелина Волкова и Денис Милюков.

Мария Степановна всю жизнь посвятила работе в школе и воспитанию подрастающего поколения. И на заслуженном отдыхе она занимает активную жизненную позицию. Мария Бокарева занимается патриотическим воспитанием молодёжи, защитой интересов людей старшего поколения и заботой о ветеранах Великой Отечественной войны.

Эвелина Волкова порадовалась активности и энергии Марии Степановны, — говорится на сайте Рязанской городской думы.

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Имениннице пожелали долгих лет жизни, крепкого здоровья и бодрости духа.

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