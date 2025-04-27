В Рязани помогли пациентке, из организма которой ежедневно выделялся литр желчи

В хирургическом отделении Рязанской ОКБ выполнена реконструктивная операция на желчевыводящих путях: формирование гепатикоеюноанастомоза на петле по Ру. Об этом сообщает официальная страница клиники ВКонтакте.

Пациентка длительное время страдала от наружного желчного свища, который сопровождался обильным желчеистечением (ежедневно выделялось до 1 л желчи).

В результате проведенной операции бригадой в составе заведующего кафедрой Факультетской хирургии с курсом детской хирургии, профессора Натальского А.А., начальника хирургической службы, доцента Леонченко С. В., ординатора 2-го года обучения, врача-стажера хирургического отделения Бурмистровой С. С., анестезиолога Приреза В.А., операционной медсестры Солодовниковой М.Э., анестезиологической медсестры Зиновьевой О.В. удалось сформировать гепатикоеюноанастомоз (соустье между желчным протоком и тонкой кишкой) для восстановления проходимости желчных протоков.

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Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка на 7-й день в удовлетворительном состоянии выписана домой.