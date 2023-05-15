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В Рязани полицейские остановили пьяного подростка за рулём «одиннадцатой»

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13 мая полицейские остановили в Рязани ВАЗ-2111, за рулём находился пьяный подросток.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области, сотрудники ППС несли дежурство в районе улицы Молодцова. Они обратили внимание на автомобиль, водитель которого не справлялся с управлением. Примерно в 02.45 полицейские остановили машину, на месте водителя находился 16-летний парень без «прав».

В разговоре с ним выяснилось, что автомобиль принадлежит знакомому молодого человека. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили: в организме юноши содержался алкоголь – 0,274 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

По факту произошедшего составлен административный протокол. За езду без прав в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф до 30 тысяч рублей.

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