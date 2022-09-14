В Рязани полицейские остановили автомобиль под управлением пьяной женщины

На Касимовском шоссе 14 сентября около 9:45 полицейские остановили «Ладу», за рулём которой оказалась нетрезвая женщина.

Сотрудники ППСП УМВД по Рязанской области остановили для проверки на Касимовском шоссе автомобиль «Лада», который неуверенно двигался по дороге. За рулём авто находилась 34-летняя рязанка с характерными признаками опьянения.

Прибывшие на место дорожные инспекторы установили наличие у женщины 1,28 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как пояснила сама водитель, накануне она выпила «два стаканчика текилы».

Нарушительницу отстранили от управления ТС и составили на неё административный протокол. Санкция предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС от полутора до двух лет.

В Госавтоинспекции Рязанской области напомнили, что за повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования гражданину грозит не административное, а уголовное наказание.

Сумма штрафа за это нарушение составляет 200-300 тысяч рублей. Также применяются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет.

Также пьяному за рулём грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления сроком 3 года.