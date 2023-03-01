Среда, 1 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани полицейские изъяли больше 1,3 кг героина у брата и сестры из Средней Азии

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Photo by form PxHere

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Рязанской области задержали двух граждан одной из среднеазиатских стран по подозрению в оптовом и розничном сбыте героина наркодилерам из ряда областей ЦФО.

Оперативники выяснили, что 30-летняя женщина и её 24-летний брат поселились в Рязани около месяца назад и работали на нелегальный интернет-магазин по сбыту запрещённого вещества. Мигрантов задержали на улице Дзержинского в Рязани, когда те вышли сделать закладки наркотика в тайники. При личном досмотре у родственников изъяли 59 свёртков с героином общей массой 107 граммов.

В арендованной квартире правоохранители нашли около 300 свёртков и один большой контейнер с героином – всего более 1 килограмма 200 граммов, упаковочные материалы и электронные весы. Всего из незаконного оборота изъят 1 килограмм 325 граммов смертоносного зелья.

По предварительным данным, приехав в Рязань, женщина устроилась курьером-закладчиком в нелегальный интернет-магазин и привлекла к незаконной деятельности своего брата. Мужчина помогал ей расфасовывать героин, обеспечивал безопасность при передвижении по городу и делал описание мест закладок. Закладки с героином предназначались как для рядовых потребителей из Рязани, так и для курьеров из других регионов Центрального федерального округа.

Следственная часть СУ УМВД по Рязанской области возбудила уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Фигурантов арестовали.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося и выявлять канал поставки героина на территорию Рязанской области.

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