18.2 C
Рязань
Четверг, 9 июня, 2022

В Рязани появится большой пешеходный маршрут

spot_img
Татьяна Проводина

В Рязани появится большой пешеходный маршрут

Благоустройство территории Рязанского Кремля обсуждалось на встрече Павла Малкова с представителями рязанского отделения Общероссийского народного фронта. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Пешеходный городской маршрут уже прорабатывается, – сообщил врио губернатора. По его мнению, важен единый подход к благоустройству, пространство нужно организовать в одном стиле.

«Рязанский Кремль – ключевой элемент большого пешеходного маршрута по городу», – подчеркнул Павел Малков.

При благоустройстве территории с самого начала важно учитывать мнение жителей, – сказал врио главы региона. Он предложил обсудить вопрос со специалистами на площадке ОНФ и призвал не затягивать с реализацией проекта.

На встрече обсуждали ремонт дорог, перспективы строительства новых школ. Также внимание уделили социальным, экологическим и волонтёрским проектам рязанского отделения ОНФ.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7