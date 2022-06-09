В Рязани появится большой пешеходный маршрут

Благоустройство территории Рязанского Кремля обсуждалось на встрече Павла Малкова с представителями рязанского отделения Общероссийского народного фронта. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Пешеходный городской маршрут уже прорабатывается, – сообщил врио губернатора. По его мнению, важен единый подход к благоустройству, пространство нужно организовать в одном стиле.

«Рязанский Кремль – ключевой элемент большого пешеходного маршрута по городу», – подчеркнул Павел Малков.

При благоустройстве территории с самого начала важно учитывать мнение жителей, – сказал врио главы региона. Он предложил обсудить вопрос со специалистами на площадке ОНФ и призвал не затягивать с реализацией проекта.

На встрече обсуждали ремонт дорог, перспективы строительства новых школ. Также внимание уделили социальным, экологическим и волонтёрским проектам рязанского отделения ОНФ.