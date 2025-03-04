В Рязани появилось граффити с изображением Бродского и кота с грибом

Художник-урбанист Олег Лукьянов создал граффити с изображением Иосифа Бродского. Об этом автор работы сообщил на своей странице ВКонтакте.

Работа в Рязани — первая часть масштабного арт-проекта, который Олег Лукьянов запустил к 85-летию со дня рождения Иосифа Бродского. Цель проекта — 85 граффити с его портретом по всему миру!

«Первый портрет готов в Рязани. Я добавил в него образ грибов с глазами — символ города, чтобы соединить поэзию Бродского с местной культурой. Это только начало большого пути», — отметил художник.

Художник рассказал, что граффити с Бродским впервые появилось в Рязани в 2020 году. Однако уже на следующий день его закрасили — завхоз школы не оценил.

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Пользователи соцсетей пишут, что стрит-арт находится на улице Соборной, 52.