В Рязани подвели итоги VI фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной»

Завершился VI Международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». Настало время поздравить победителей.

На протяжении шести лет своего существования фестивалю удается поддерживать свой статус международного – начиналось все в 2016 году. За это время рязанцы уже смогли увидеть спектакли театральных коллективов из Санкт-Петербурга, Мюнстера, Нижнего Новгорода, Белграда, Костромы, Алматы, Таганрога, Перми, Неаполя, Москвы, Уфы, Минска, Актобе, Пскова, Кинешмы, Омска, Мытищ, Иванова, Минусинска, Харькова, Липецка, Тамбова, Лысьвы, Мичуринска.

Важным событием для фестиваля этого года стало первое знакомство с театром из стран Азиатского региона. В первый день фестиваля свой спектакль «Влюбленный Малин» показал коллектив из Индонезии — Индонезийский художественный институт Паданг-Панджанга.

Завершил фестиваль — заслуженный коллектив Республики Беларусь Гомельский областной драматический театр.

Итоги VI фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной»:

ЛУЧШАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ)»:

спектакль «ВИЗИТ ДАМЫ», Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина (Лысьва)

«ЛУЧШАЯ РАБОТА РЕЖИССЕРА»

Арсений Кудря, спектакль «Я танцую как дебил», Рязанский театр драмы (Рязань)

«ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ»

Наталья Миронова за роль Клары в спектакле «Визит дамы», Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина (Лысьва)

«ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВЩИКА»

Ольга Вологина, спектакль «Визит дамы», Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина (Лысьва)

«ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ»

Геннадий Скоморохов, спектакль «Я танцую как дебил», Рязанский театр драмы (Рязань)

«ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА»

Алексей Дульский за роль Петра Кузьмича Рязаева, спектакль «Старый дом», Тамбовский театр драмы (Тамбов)

«ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА»

Полина Бабаева за роль Вали, спектакль «Я танцую как дебил», Рязанский театр драмы (Рязань)

«ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА»

Анастасия Дягилева за роль Риты, спектакль «Я танцую как дебил», Рязанский театр драмы (Рязань)

«ЛУЧШЕЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ»

Анна Фекета, спектакль «Кровавая свадьба», Мичуринский драматический театр (Мичуринск)

«ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ»

Руслан Десятов, спектакль «Кровавая свадьба», Мичуринский драматический театр (Мичуринск)

«ЛУЧШИЙ АКТЕРСКИЙ АНСАМБЛЬ»

спектакль «Влюбленный Малин», Индонезийский художественный институт Паданг-Панджанга (Индонезия)

Спектакли оценивали

Председатель жюри: Пасуев Алексей Сергеевич (Санкт-Петербург)

Историк театра, театральный критик, преподаватель. Печатался в газетах и журналах «Невское время», «Независимая газета», «Час Пик», «Новое литературное обозрение», «Петербургский театральный журнал», «Театральная жизнь» и др. Эксперт премий «Золотая Маска», «Золотой софит», «Театры Петербурга – детям».

В качестве члена жюри принимал участие во многочисленных театральных российских фестивалях «Крик души», «Монокль», «Встречи в России», «Брянцевский фестиваль», «Апарт», «Рождественский парад», «Арт-окраина», «Невские театральные встречи», «Онежская маска» (Петрозаводск), «Театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова» (Тамбов), «Станиславский. Теория. Опыт» (Таллин).

Имеет ряд научных публикаций по истории русского театра рубежа XIX-XX веков.

Гостем и членом жюри в этом году стал Майнхард Цангер (Мюнстер Германия), внесший весомый вклад в развитие регионально-муниципального сотрудничества между Россией и Германией.

Майнхард — директор Мюнстерского театра WBT в Мюнстере, немецком городе-побратиме Рязани.

Благодаря совместным проектам, он хорошо известен рязанцам, и как актер, и как режиссер. М. Цангер считается признанным экспертом по пьесам Уильяма Шекспира и Эрика-Эмманюэля Шмитта. Долгие годы Майнхард является членом «Художественного комитета» немецкого Театрального объединения – Союза работодателей театров Германии. В 2010 и 2011 году выступал экспертом немецкой театральной премии «ФАУСТ» и с тех пор является членом жюри по отбору кандидатов. С 2010 по 2013 годы входил в состав жюри «Фриндж-фестиваля» на Рурфестшпиле в Реклингаузене. С ноября 2010 года он член совета директоров «Баварской палаты социального страхования (BVK) – объединения немецких театральных сцен (VddB)», фонда пенсионного страхования для художественных деятелей.

Джурова Татьяна Сергеевна (Санкт-Петербург)

Кандидат искусствоведения, театральный критик, куратор, педагог.

Доцент Российского государственного института сценических искусств.

Основатель, редактор, автор электронного издания «Летающий критик»

Руководитель спецпроектов Санкт-Петербургского театра «Суббота».

Ведет семинары по анализу спектакля в Высшей школе экономики.

Является членом экспертных советов фестивалей и премий: Российской национальной премии «Золотая маска», «Арлекин», «Прорыв», «Туганлык».

Эксперт драматургических конкурсов «Любимовка», «Ремарка», «Первая читка», «Старый конь».

Организатор Международного конкурса коротких пьес «Stories» в Санкт-Петербурге.

Много лет является редактором блога «Петербургского театрального журнала»

Автор книги «Концепция театральности в творчестве Н.Н. Евреинова»

Печаталась в «Петербургском театральном журнале», журналах «Театр», «Экран и сцена», «Театральная жизнь», научных сборниках.

Клейман Юлия Анатольевна (Санкт-Петербург)

Театровед, театральный критик, куратор. Кандидат искусствоведения, доцент Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург) и Высшей школы экономики (Москва). Читала публичные лекции в Колумбийском и Йельском университетах, Университете г. Индиана, Александринском театре, Электротеатре «Станиславский», театре «Старый дом», в рамках лабораторий и фестивалей.

Куратор Летнего фестиваля искусств «Точка доступа» (Санкт-Петербург), проекта «Маршрут «Старухи» (Санкт-Петербург), фестивалей «Маска плюс» (Москва), «Маленький сложный человек» (Санкт-Петербург), «РемПуть» (Пермь).

В разные годы – приглашенный критик и эксперт фестивалей в России и за рубежом: в Латвии, Эстонии, Финляндии, Дании.

Эксперт Национальных театральных премий «Золотая маска» и «Арлекин».

Стипендиат программы «Фулбрайт», автор книги «Американская режиссура первой трети XX века».

Публиковалась в научных сборниках, в изданиях «Theatre and Performance Design», «Театр.», «Петербургский театральный журнал», «Летающий критик», «Петербургский театрал», ART1, «Санкт-Петербургские ведомости».



Иванова Анастасия Павловна (Москва):

Театральный критик, театровед, педагог.

Окончила театроведческий факультет ГИТИСа и аспирантуру ГИИ.

Старший преподаватель в Российском институте театрального искусства (ГИТИС) и в Высшей школе сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина). Мастер курса театроведческого факультета ГИТИСа.

Автор журналов «Вопросы театра», «Страстной бульвар, 10», блога Петербургского театрального журнала. Обсуждающий критик многочисленных театральных фестивалей и смотров театральных сезонов.