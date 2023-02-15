Среда, 15 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани пикап сбил женщину, стоявшую на остановке

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Рано утром 15 февраля пикап сбил стоявшую на остановке женщину. Предварительные данные привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё случилось около 5:40 возле дома 24 к1 по улице Интернациональной. За рулём Mitsubishi L200 находился 34-летний местный житель. Водитель не справился с управлением и наехал на 32-летнюю женщину, которая находилась на остановке общественного транспорта.

Пешеход получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

По факту происшествия ведётся проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.

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